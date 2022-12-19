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19 декабря, 05:59
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ВСУ на Краснолиманском направлении перешли на тактику атак с джипами

Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении начали атаковать на джипах с миномётами

ВСУ на Краснолиманском направлении начали использовать гражданские внедорожники с установленными миномётами и пулемётами. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"Ввиду дефицита у Вооружённых формирований Украины артиллерийских боеприпасов и тяжёлой бронетехники украинское командование всё больше делает акцент на лёгких и быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них миномётов и крупнокалиберных пулемётов", — приводит его слова ТАСС.

По данным разведки, такими "кочующими огневыми средствами" ВСУ пользуются для прикрытия своих пехотных подразделений.

ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ и более 50 военных на Краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ и более 50 военных на Краснолиманском направлении

Кстати, ранее офицер Народной милиции Андрей Марочко узнал, что украинское командование, расстроенное чередой военных неудач, готовит провокации на Сватовском направлении в ЛНР. По его словам, всерьёз рассматривается даже возможность проведения диверсионных действий в этом районе. Целями могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.

Обложка ©

ТАСС / AP / LIBKOS

Николь Вербер

Комментарий

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Игорь Кононовсегодня в 09:29

Что, ВСУ теперь превратились из армии в подобие тех исламистов в Сирии или различных вооружённых банд в Африке?

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