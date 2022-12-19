ВСУ на Краснолиманском направлении перешли на тактику атак с джипами
Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении начали атаковать на джипах с миномётами
ВСУ на Краснолиманском направлении начали использовать гражданские внедорожники с установленными миномётами и пулемётами. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"Ввиду дефицита у Вооружённых формирований Украины артиллерийских боеприпасов и тяжёлой бронетехники украинское командование всё больше делает акцент на лёгких и быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них миномётов и крупнокалиберных пулемётов", — приводит его слова ТАСС.
По данным разведки, такими "кочующими огневыми средствами" ВСУ пользуются для прикрытия своих пехотных подразделений.
Кстати, ранее офицер Народной милиции Андрей Марочко узнал, что украинское командование, расстроенное чередой военных неудач, готовит провокации на Сватовском направлении в ЛНР. По его словам, всерьёз рассматривается даже возможность проведения диверсионных действий в этом районе. Целями могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.
ТАСС / AP / LIBKOS