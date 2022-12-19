ВСУ на Краснолиманском направлении перешли на тактику атак с джипами

ВСУ на Краснолиманском направлении начали использовать гражданские внедорожники с установленными миномётами и пулемётами. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"Ввиду дефицита у Вооружённых формирований Украины артиллерийских боеприпасов и тяжёлой бронетехники украинское командование всё больше делает акцент на лёгких и быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них миномётов и крупнокалиберных пулемётов", — приводит его слова ТАСС.

По данным разведки, такими "кочующими огневыми средствами" ВСУ пользуются для прикрытия своих пехотных подразделений.