Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 30 мая

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 30 мая текущего года поднялся выше 65 рублей, однако после немного откатился. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс американской валюты расчётами "завтра" на 7:06 (мск) увеличился на 33 копейки — до 64,98 рубля и максимально поднимался до 65,2 рубля.

Курс юаня снизился на 0,6 копейки — до 9,273 рубля, а евро перешёл к символическому снижению и потерял 5 копеек — до 69,05 рубля, хотя на старте торгов подрастал на 7 копеек к уровню закрытия пятницы.