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19 декабря, 05:41

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 30 мая

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 30 мая текущего года поднялся выше 65 рублей, однако после немного откатился. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс американской валюты расчётами "завтра" на 7:06 (мск) увеличился на 33 копейки — до 64,98 рубля и максимально поднимался до 65,2 рубля.

Курс юаня снизился на 0,6 копейки — до 9,273 рубля, а евро перешёл к символическому снижению и потерял 5 копеек — до 69,05 рубля, хотя на старте торгов подрастал на 7 копеек к уровню закрытия пятницы.

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Кстати, ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев заявил, что с долларом как с надёжным и безопасным активом можно попрощаться надолго. А с паритетом доллара и евро — минимум на ближайшие полгода.

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Freepik

Николь Вербер

Комментарий

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Город Москвасегодня в 10:07

Если учесть, что даже параллельный импорт торгуется за валюту, население станет снова беднее от роста цен и на не импортный товар, так как в нем присутствуют и импортные составляющие которые подорожает из-за курса валюты(обесценивания рубля).

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