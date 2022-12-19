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Доходное дело: Какие инвестиции принесли самую большую прибыль в 2022 году и куда вложить сбережения в 2023-м

2022 год буквально перевернул финансовые рынки. Самый высокий доход принесли самые неожиданные вложения. Как защитить и приумножить свои сбережения в 2023 году?

18 декабря, 23:40
<p>Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков</p>

Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Самые доходные вложения 2022 года

Стоимость практически всех финансовых инструментов в арсенале российских частных инвесторов в этом году просела на 40–60%. Серьёзное снижение биржевых активов наблюдается и на западных рынках. Медвежий тренд на американских и западноевропейских рынках продлится, очевидно, еще минимум полгода. Такой прогноз сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— В 2022 году рубль стал самой доходной валютой в мире. С января он укрепился к доллару на 18,5%. На фоне геоэкономического обострения российские монетарные власти реализовали блестящую защиту и поддержку рубля. Были инвесторы, которые продавали доллары и евро в середине марта по 120 рублей и выше. Затем они вложили рублёвую выручку в депозиты крупнейших российских банков под 20% годовых. Таким образом, при реализации своих инвестиционных и торговых стратегий они смогли получить двойную выгоду, — рассказал Владислав Антонов.

Геополитическая нестабильность, рецессия в развитых странах, рост инфляции в Европе и по всему миру, а также ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков — всё это привело к массовым потерям средств инвесторов.

— Сейчас однозначно можно сказать, что выигравших мало: кто-то потерял средства на валютных торгах, кто-то столкнулся с блокировкой своих ценных бумаг зарубежных эмитентов (а отечественные компании несут убытки из-за санкций и массово отказываются не только от дивидендов, но даже от публикации финансовой отчётности). Даже золото — вечный защитный актив — в этом году показало снижение стоимости. Не говоря уже о крипторынке, который начинает рушиться как карточный домик: потери инвесторов исчисляются миллиардами долларов, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В такой ситуации он считает самыми перспективными вложения в недвижимость. Но смотря какие это были объекты. И жилая, и коммерческая недвижимость — это также рынки, где спрос сокращается, ставки аренды и продажи падают. А вот складская недвижимость в этом году была способна принести своим владельцам до 25% прибыли, если склад был приобретён пару лет назад, а сейчас сдан в аренду или продан. В стране активно развивается онлайн-ретейл, и нехватка складских площадей ощущается очень сильно.

— 2022 год вызвал глобальные сдвиги на финансовых рынках. Играла роль геополитика, монетарные страсти центробанков, сырьевые активы показали кратное удорожание, а волатильность финансовых инструментов зашкаливала. На российском рынке лидерами роста стали бумаги компаний, которые смогли получить преимущество от кризисной ситуации в мире. Например, производителей удобрений. Некоторые выросли на 40%. Но эти акции уже дороги, и, если случится некоторое послабление на внешнем контуре, они могут проигрывать рынку, рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он обратил внимание, что переориентация экономики в условиях санкций на азиатское направление привела к росту бумаг пароходств на 40% и здесь сильные тенденции могут сохраниться и далее. По понятным причинам в аутсайдерах года оказались и акции банковского сектора. Сказались блокирующие санкции, неопределённость масштабов потерь капитала кредитных организаций, мораторий на отчётность банков. Но по косвенным признакам здесь не всё так плохо. Вероятно, в следующем году банковский сектор сможет показать опережающую динамику восстановления после падения цен акций на 60% с начала этого года.

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Куда вкладывать сбережения в 2023 году

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Владислав Антонов рассказал, что период относительно сильного рубля пока продолжается, тогда как российский фондовый рынок под тяжестью международной политики сегодня недооценён в два-три раза. Весьма привлекательными смотрятся здесь секторы энергетики, нефти и нефтехимии, удобрений и финансовых услуг, высокая привлекательность для инвесторов в ближайшее время ожидается также в отрасли промышленного майнинга и энергоёмких блокчейн-вычислений.

Артём Деев считает, что все негативные тенденции на рынках будут усиливаться: в 2023 году ожидается полноценный масштабный мировой кризис. А это значит, что будет падать стоимость абсолютно всех активов — от акций и валют до недвижимости. Но золото в острой фазе кризиса может пойти вверх, как всегда бывает, если инвесторы стараются защитить свои вложения от обесценивания.

— Криптовалюту и покупку недвижимости можно считать крайне неудачным вложением в краткосрочной перспективе, так как эти рынки сейчас падают. Однако в долгосрочной перспективе эти активы будут приносить высокую прибыль инвесторам. В ситуации рецессии многие инструменты становятся не самым выгодным вложением, но во время восстановления глобальной экономики и криптовалюты, и недвижимость в разных секторах будут становиться всё более привлекательными. Ни золото, ни серебро инвесторам в этом году прибыли не принесли: их стоимость на мировом рынке снизилась. Но для защиты накоплений металлы остаются лучшей инвестицией на долгий период, — отметил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Михаил Зельцер обратил внимание, что валютный рынок подвергся рекордной турбулентности. В ситуации неопределённости защитный доллар весь год пользовался повышенным спросом и смог к октябрю укрепиться относительно основных валют на 20%, правда, в последние недели он падает на ожиданиях некоторого послабления ФРС по ставке. А вот евро, иена, фунт в этом году показали исторический обвал, девальвировавшись на 10–20% против доллара. Но абсолютный аутсайдер валютного рынка — турецкая лира. Она потеряла почти половину стоимости к доллару.

— Безусловным лидером по темпу укрепления, хотя весенняя волатильность и дала повод несколько понервничать, становится рубль. В следующем году мы склонны ожидать всё-таки некоторого ослабления российской валюты. В качестве ориентира рассматриваем область 65–70 при нынешнем курсе 61 руб. за доллар США, — добавил Михаил Зельцер.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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