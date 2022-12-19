Доходное дело: Какие инвестиции принесли самую большую прибыль в 2022 году и куда вложить сбережения в 2023-м 2022 год буквально перевернул финансовые рынки. Самый высокий доход принесли самые неожиданные вложения. Как защитить и приумножить свои сбережения в 2023 году? 18 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Самые доходные вложения 2022 года

Стоимость практически всех финансовых инструментов в арсенале российских частных инвесторов в этом году просела на 40–60%. Серьёзное снижение биржевых активов наблюдается и на западных рынках. Медвежий тренд на американских и западноевропейских рынках продлится, очевидно, еще минимум полгода. Такой прогноз сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— В 2022 году рубль стал самой доходной валютой в мире. С января он укрепился к доллару на 18,5%. На фоне геоэкономического обострения российские монетарные власти реализовали блестящую защиту и поддержку рубля. Были инвесторы, которые продавали доллары и евро в середине марта по 120 рублей и выше. Затем они вложили рублёвую выручку в депозиты крупнейших российских банков под 20% годовых. Таким образом, при реализации своих инвестиционных и торговых стратегий они смогли получить двойную выгоду, — рассказал Владислав Антонов.

Геополитическая нестабильность, рецессия в развитых странах, рост инфляции в Европе и по всему миру, а также ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков — всё это привело к массовым потерям средств инвесторов.

— Сейчас однозначно можно сказать, что выигравших мало: кто-то потерял средства на валютных торгах, кто-то столкнулся с блокировкой своих ценных бумаг зарубежных эмитентов (а отечественные компании несут убытки из-за санкций и массово отказываются не только от дивидендов, но даже от публикации финансовой отчётности). Даже золото — вечный защитный актив — в этом году показало снижение стоимости. Не говоря уже о крипторынке, который начинает рушиться как карточный домик: потери инвесторов исчисляются миллиардами долларов, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В такой ситуации он считает самыми перспективными вложения в недвижимость. Но смотря какие это были объекты. И жилая, и коммерческая недвижимость — это также рынки, где спрос сокращается, ставки аренды и продажи падают. А вот складская недвижимость в этом году была способна принести своим владельцам до 25% прибыли, если склад был приобретён пару лет назад, а сейчас сдан в аренду или продан. В стране активно развивается онлайн-ретейл, и нехватка складских площадей ощущается очень сильно.

— 2022 год вызвал глобальные сдвиги на финансовых рынках. Играла роль геополитика, монетарные страсти центробанков, сырьевые активы показали кратное удорожание, а волатильность финансовых инструментов зашкаливала. На российском рынке лидерами роста стали бумаги компаний, которые смогли получить преимущество от кризисной ситуации в мире. Например, производителей удобрений. Некоторые выросли на 40%. Но эти акции уже дороги, и, если случится некоторое послабление на внешнем контуре, они могут проигрывать рынку, — рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он обратил внимание, что переориентация экономики в условиях санкций на азиатское направление привела к росту бумаг пароходств на 40% и здесь сильные тенденции могут сохраниться и далее. По понятным причинам в аутсайдерах года оказались и акции банковского сектора. Сказались блокирующие санкции, неопределённость масштабов потерь капитала кредитных организаций, мораторий на отчётность банков. Но по косвенным признакам здесь не всё так плохо. Вероятно, в следующем году банковский сектор сможет показать опережающую динамику восстановления после падения цен акций на 60% с начала этого года.

Куда вкладывать сбережения в 2023 году

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Владислав Антонов рассказал, что период относительно сильного рубля пока продолжается, тогда как российский фондовый рынок под тяжестью международной политики сегодня недооценён в два-три раза. Весьма привлекательными смотрятся здесь секторы энергетики, нефти и нефтехимии, удобрений и финансовых услуг, высокая привлекательность для инвесторов в ближайшее время ожидается также в отрасли промышленного майнинга и энергоёмких блокчейн-вычислений.

Артём Деев считает, что все негативные тенденции на рынках будут усиливаться: в 2023 году ожидается полноценный масштабный мировой кризис. А это значит, что будет падать стоимость абсолютно всех активов — от акций и валют до недвижимости. Но золото в острой фазе кризиса может пойти вверх, как всегда бывает, если инвесторы стараются защитить свои вложения от обесценивания.

— Криптовалюту и покупку недвижимости можно считать крайне неудачным вложением в краткосрочной перспективе, так как эти рынки сейчас падают. Однако в долгосрочной перспективе эти активы будут приносить высокую прибыль инвесторам. В ситуации рецессии многие инструменты становятся не самым выгодным вложением, но во время восстановления глобальной экономики и криптовалюты, и недвижимость в разных секторах будут становиться всё более привлекательными. Ни золото, ни серебро инвесторам в этом году прибыли не принесли: их стоимость на мировом рынке снизилась. Но для защиты накоплений металлы остаются лучшей инвестицией на долгий период, — отметил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Михаил Зельцер обратил внимание, что валютный рынок подвергся рекордной турбулентности. В ситуации неопределённости защитный доллар весь год пользовался повышенным спросом и смог к октябрю укрепиться относительно основных валют на 20%, правда, в последние недели он падает на ожиданиях некоторого послабления ФРС по ставке. А вот евро, иена, фунт в этом году показали исторический обвал, девальвировавшись на 10–20% против доллара. Но абсолютный аутсайдер валютного рынка — турецкая лира. Она потеряла почти половину стоимости к доллару.

— Безусловным лидером по темпу укрепления, хотя весенняя волатильность и дала повод несколько понервничать, становится рубль. В следующем году мы склонны ожидать всё-таки некоторого ослабления российской валюты. В качестве ориентира рассматриваем область 65–70 при нынешнем курсе 61 руб. за доллар США, — добавил Михаил Зельцер.

Авторы Нина Важдаева