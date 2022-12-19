Украинский беженец заявил, что подвергся унижению в Великобритании

Украинский беженец Игорь Исид пожаловался на унижения и трудности, которые ему пришлось пережить после приезда в Великобританию.

По словам 65-летнего мужчины, обеспеченная Британия не спасла его от стресса, а лишь обострила чувство тревоги. Он постоянно жил в страхе и поисках нового жилья, буквально бродяжничал, из-за чего чувствовал себя "униженным и временами обескураженным".

"Сейчас я счастлив, но сначала всё воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека. Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и даёт рычаги влияния "спонсору", — приводит его слова Wales Online.

Исид подчеркнул, что нельзя сильно надеяться на принимающую сторону, потому что зачастую она просто выкидывала беженцев на улицу или помещала их в невыносимые условия и даже вмешивалась в личную жизнь. Так, например, случилось с двумя его знакомыми украинками. Первая ушла из дома посреди ночи из-за тотального контроля "спонсора" и его семьи, а другая внезапно осталась на улице из-за того, что принимающие решили разорвать соглашение.

"В этой системе я чувствую, что беженец, по сути, является предметом", — заявил украинец.

По данным Wales Online, по причине увеличения цен более четверти "спонсоров" в Уэльсе решили отказаться от участия в программе "Дома для Украины", из-за чего полторы тысячи беженцев из семи тысяч прибывших были вынуждены искать новое убежище.