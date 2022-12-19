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19 декабря, 05:01
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NASA показало новый спутниковый снимок территории Украины без света

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок территории Украины без света. Фотография размещена на сайте агентства.

Она датирована 17 декабря. На фото видна украинская территория практически в полной темноте без ярких пятен от света населённых пунктов.

Территория Украины. Фото © worldview.earthdata.nasa.gov

Территория Украины. Фото © worldview.earthdata.nasa.gov

На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева

На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева

Напомним, в конце ноября NASA уже демонстрировало, как выглядит из космоса погрузившаяся во тьму Украина. Было заметно, как вокруг Незалежной при этом кипит жизнь.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

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Александр Нервсегодня в 06:09

Ничего что на фото - Черное море ?

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