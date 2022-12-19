NASA показало новый спутниковый снимок территории Украины без света
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок территории Украины без света. Фотография размещена на сайте агентства.
Она датирована 17 декабря. На фото видна украинская территория практически в полной темноте без ярких пятен от света населённых пунктов.
Территория Украины. Фото © worldview.earthdata.nasa.gov
Напомним, в конце ноября NASA уже демонстрировало, как выглядит из космоса погрузившаяся во тьму Украина. Было заметно, как вокруг Незалежной при этом кипит жизнь.
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