NASA показало новый спутниковый снимок территории Украины без света

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок территории Украины без света. Фотография размещена на сайте агентства.

Она датирована 17 декабря. На фото видна украинская территория практически в полной темноте без ярких пятен от света населённых пунктов.

Напомним, в конце ноября NASA уже демонстрировало, как выглядит из космоса погрузившаяся во тьму Украина. Было заметно, как вокруг Незалежной при этом кипит жизнь.