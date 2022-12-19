Первый самолёт с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву
Первая группа застрявших в Хургаде российских туристов прилетела в Москву. Как сообщает РИА "Новости", на родину вернулось около 350 человек.
По данным издания, рейс выполнила авиакомпания Red Wings вместо не получившей разрешения на полёт iFly.
Напомним, Росавиация ранее вновь рекомендовала авиакомпании iFly пересадить пассажиров в Египет на рейсы других российских компаний, а также начать проработку вопроса вывоза туристов из страны. Рейсы авиакомпании из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.
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