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19 декабря, 04:27

Первый самолёт с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

Первая группа застрявших в Хургаде российских туристов прилетела в Москву. Как сообщает РИА "Новости", на родину вернулось около 350 человек.

По данным издания, рейс выполнила авиакомпания Red Wings вместо не получившей разрешения на полёт iFly.

Для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется около 15 рейсов

Для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется около 15 рейсов

Напомним, Росавиация ранее вновь рекомендовала авиакомпании iFly пересадить пассажиров в Египет на рейсы других российских компаний, а также начать проработку вопроса вывоза туристов из страны. Рейсы авиакомпании из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.

Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов из Египта рейсами Red Wings

Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов из Египта рейсами Red Wings

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Артур Лапсаков
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