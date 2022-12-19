Водителям напомнили, какие установки на авто повлекут за собой штрафы

Некоторые виды тюнинга автомобилей запрещены российским законодательством. Эксперты из ГК "Автоспеццентр" и "Автодом" объяснили, что с этого года водителей могут штрафовать за ксеноновые или светодиодные лампы в фарах, излучающие белый свет.

В беседе с агентством "Прайм" они отметили, что за такое изменение конструкции транспортного средства предусмотрен штраф 500 рублей. Заплатить 5000 рублей штрафа придётся за необоснованные наклейки, например "Инвалид" или "Такси".

В свою очередь, установка звуковых и световых сигналов будет причиной для лишения водительских прав сроком от 12 до 18 месяцев, а красных ламп на передние фары — для запрета на управление авто на срок от четырёх до шести месяцев.

Ряд изменений, среди которых газобаллонное оборудование, аэродинамический обвес, колёсные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, бампер, сиденья, подвеска, багажник, двигатель, нельзя вносить без разрешения ГИБДД. В противном случае размер штрафа составит от 500 до 5000 рублей, предупредили эксперты.