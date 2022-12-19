Панарин стал третьим россиянином, преодолевшим отметку в 40 очков в сезоне НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал три очка в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (7:1), преодолев отметку в 40 очков в нынешнем сезоне.

На счету россиянина гол и две результативные передачи. Всего же в нынешнем сезоне он забросил восемь шайб и сделал 32 голевых паса в 33 играх. Панарин — третий россиянин после форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова (47 очков) и нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова (42), кому удалось преодолеть эту отметку.