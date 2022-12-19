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19 декабря, 03:47

Панарин стал третьим россиянином, преодолевшим отметку в 40 очков в сезоне НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал три очка в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (7:1), преодолев отметку в 40 очков в нынешнем сезоне.

На счету россиянина гол и две результативные передачи. Всего же в нынешнем сезоне он забросил восемь шайб и сделал 32 голевых паса в 33 играх. Панарин — третий россиянин после форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова (47 очков) и нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова (42), кому удалось преодолеть эту отметку.

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Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин сравнялся с Бобби Орром по голевым передачам в НХЛ. Пас в матче с "Далласом" (1:2) стал для россиянина 15-м в сезоне и 645-м в регулярных чемпионатах.

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Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков

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