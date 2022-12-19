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19 декабря, 03:21
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Месси заявил, что до сих пор не может поверить в победу на ЧМ в Катаре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что до сих пор не может поверить в победу на чемпионате мира в Катаре. Об этом он написал в соцсетях.

"Чемпионы мира! Столько я мечтал об этом, так сильно хотел этого, что до сих пор не могу в это поверить", — заявил футболист.

Месси также поблагодарил семью, тех, кто поддерживал его и верил в национальную команду. По словам спортсмена, сборная ещё раз доказала, что, сражаясь вместе и сплочённо, способна достичь всего, к чему стремилась.

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"Заслуга принадлежит всей команде. Это выше индивидуальности. Это сила всех, кто боролся за мечту, которая также являлась и мечтой всех аргентинцев. Мы это сделали!" — заключил Месси.

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. Он также заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде.

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Twitter / Selección Argentina

Артур Лапсаков

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