Месси заявил, что до сих пор не может поверить в победу на ЧМ в Катаре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что до сих пор не может поверить в победу на чемпионате мира в Катаре. Об этом он написал в соцсетях.

"Чемпионы мира! Столько я мечтал об этом, так сильно хотел этого, что до сих пор не могу в это поверить", — заявил футболист.

Месси также поблагодарил семью, тех, кто поддерживал его и верил в национальную команду. По словам спортсмена, сборная ещё раз доказала, что, сражаясь вместе и сплочённо, способна достичь всего, к чему стремилась.