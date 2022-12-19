Месси обошёл Марадону по числу трофеев со сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси после победы на чемпионате мира в Катаре обошёл другого легендарного аргентинского футболиста — Диего Марадону — по числу трофеев в национальной команде.

Теперь в активе 35-летнего Месси три трофея в составе сборной: Кубок Америки (2021), "Финалиссима" (2022) и ЧМ-2022. На счету у Марадоны — победа на мундиале 1986 года и Кубок Артемио Франки (аналог "Финалиссимы") 1993 года.