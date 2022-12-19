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18 декабря, 21:47

Месси обошёл Марадону по числу трофеев со сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси после победы на чемпионате мира в Катаре обошёл другого легендарного аргентинского футболиста — Диего Марадону — по числу трофеев в национальной команде.

Теперь в активе 35-летнего Месси три трофея в составе сборной: Кубок Америки (2021), "Финалиссима" (2022) и ЧМ-2022. На счету у Марадоны — победа на мундиале 1986 года и Кубок Артемио Франки (аналог "Финалиссимы") 1993 года.

Месси не будет завершать карьеру в сборной Аргентины

Месси не будет завершать карьеру в сборной Аргентины

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. А Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. Он стал первым в истории чемпионатов мира футболистом как дважды лучший игрок турнира (2014, 2022).

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Twitter / Selección Argentina

Иван Косицын

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