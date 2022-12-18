Сумасшествие в центре Буэнос-Айреса после победы Аргентины на ЧМ-2022 сняли на видео

Реакция аргентинских болельщиков на победный гол их сборной в финале ЧМ-2022 попала на камеры — жители Буэнос-Айреса собрались на одной из площадей поболеть за своих игроков и стали свидетелями триумфа национальной команды.

Напомним, сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом — Мбаппе. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2.