Сумасшествие в центре Буэнос-Айреса после победы Аргентины на ЧМ-2022 сняли на видео
Реакцию аргентинских болельщиков на победный гол в финале ЧМ-2022 сняли на видео
Реакция аргентинских болельщиков на победный гол их сборной в финале ЧМ-2022 попала на камеры — жители Буэнос-Айреса собрались на одной из площадей поболеть за своих игроков и стали свидетелями триумфа национальной команды.
Аргентинские болельщики празднуют победу своей сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Видео © Twitter / @FOXSoccer
После победного гола фанаты разразились овациями. Некоторые не сдержали слёз счастья, другие обнимались.
Напомним, сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом — Мбаппе. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2.
Twitter / @FOXSoccer