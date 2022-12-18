Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
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18 декабря, 18:51
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Сумасшествие в центре Буэнос-Айреса после победы Аргентины на ЧМ-2022 сняли на видео

Реакцию аргентинских болельщиков на победный гол в финале ЧМ-2022 сняли на видео

Реакция аргентинских болельщиков на победный гол их сборной в финале ЧМ-2022 попала на камеры — жители Буэнос-Айреса собрались на одной из площадей поболеть за своих игроков и стали свидетелями триумфа национальной команды.

Аргентинские болельщики празднуют победу своей сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Видео © Twitter / @FOXSoccer

После победного гола фанаты разразились овациями. Некоторые не сдержали слёз счастья, другие обнимались.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022

Напомним, сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом — Мбаппе. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2.

Обложка ©

Twitter / @FOXSoccer

Ирина Фальке

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