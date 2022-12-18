Учёные развеяли миф о связи алкоголя и мигрени

Учёные из Curelator Inc. выяснили, как связаны употребление алкоголя и приступы мигрени в течение следующих 48 часов. Результаты их исследования, опубликованные в The Journal of Head and Face, опровергают общепринятые рекомендации врачей.

Авторы проанализировали 40 тысяч дней из дневников 487 жителей англоговорящих стран, в которых в общей сложности было упомянуто о шести тысячах приступах головной боли за примерно 90 дней. После поправки на пол, возраст и среднее еженедельное потребление алкоголя выяснилось, что связь оценивается как незначительная — всего несколько процентов.

Авторы подчеркнули, что результаты опровергают принятые рекомендации врачей. При этом они признают, что работа имеет ограничения, требующие перепроверки на других группах.