Учёные развеяли миф о связи алкоголя и мигрени
Учёные из Curelator Inc. выяснили, как связаны употребление алкоголя и приступы мигрени в течение следующих 48 часов. Результаты их исследования, опубликованные в The Journal of Head and Face, опровергают общепринятые рекомендации врачей.
Авторы проанализировали 40 тысяч дней из дневников 487 жителей англоговорящих стран, в которых в общей сложности было упомянуто о шести тысячах приступах головной боли за примерно 90 дней. После поправки на пол, возраст и среднее еженедельное потребление алкоголя выяснилось, что связь оценивается как незначительная — всего несколько процентов.
Авторы подчеркнули, что результаты опровергают принятые рекомендации врачей. При этом они признают, что работа имеет ограничения, требующие перепроверки на других группах.
Лайф писал, что учёные открыли способ регенерировать пожилые мышцы. Согласно последнему исследованию, помочь может блокада церамидов — одного из подвидов липидов. Эксперимент на старых мышах показал, что после приёма соответствующего препарата они стали сильнее и выносливее.
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