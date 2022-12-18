Учёные научились запускать регенерацию сердца

Японские учёные из Университета Цукуба открыли способ восстанавливать повреждения сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Свои изыскания они опубликовали в журнале Circulation.

Дело в том, что взрослые люди имеют очень ограниченную способность к образованию соединительной сердечной ткани, из-за чего повреждённые участки органа заполняются рубцовой тканью, а сами пациенты подвержены аритмии, прогрессирующей сердечной недостаточности и возможной смерти.

Однако предотвратить страшное может помочь тамоксифен. Подтвердилось это в ходе эксперимента, при котором учёные искусственно вызывали у лабораторных мышей сердечные приступы и вводили им через месяц препарат, активируя преобразование фибробластов (клеток, генерирующих рубцовую ткань) в кардиомиоциты (нормальные сердечные клетки). Оказалось, что такое перепрограммирование всего 2% резидентных фибробластов значительно улучшило функции органа.

Более того, японские учёные не только предотвратили образование дополнительной рубцовой ткани, но и превратили часть её в функциональную. Генетический анализ подтвердил способность тамоксифена увеличивать экспрессию гена MGTH.