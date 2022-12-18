Дым застилает небо: Мощный пожар на нефтяном месторождении в Приангарье сняли на видео

В Иркутской области возник пожар на установке комплексной подготовки природного газа на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, огонь охватил около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Иркутской области возник пожар на установке комплексной подготовки природного газа. Видео © VK / IRK.ru Live

"В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении в 2,5 километра от населённого пункта Верхнемарково частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа", — говорится в заявлении.

Предварительно, идёт факельное горение установки, угрозы другим объектам нет. На публикуемых кадрах несколько огненных столбов тянутся от установки наверх. О пострадавших не сообщается.