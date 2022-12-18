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18 декабря, 16:12

Месси вошёл в топ‑5 лучших бомбардиров в истории ЧМ, догнав по голам Пеле

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Он забил свой 12‑й мяч на чемпионатах мира, догнав по этому показателю легенду бразильской сборной Пеле.

Аргентинец отличился на 23‑й минуте финального матча с Францией на чемпионате мира 2022, открыв счёт с пенальти. Больше забитых мячей на других ЧМ только у четырёх игроков — Мирослава Клозе (16), Роналдо (15), Герда Мюллера (14) и Жюста Фонтена (13).

Финальный матч чемпионата мира – 2022 в Катаре проходит на стадионе "Лусаил Айконик", он стартовал в 18:00 мск.

Аргентина выигрывает у Франции со счётом 2:0 после первого тайма финала ЧМ

Аргентина выигрывает у Франции со счётом 2:0 после первого тайма финала ЧМ

Ранее экс-футболист сборной Ирландии Дэмьен Дафф заявил, что Мбаппе не годится даже шнуровать бутсы Месси. По его словам, спортсмен до сих пор "и близко не подобрался к тому уровню игры, который демонстрирует Месси".

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Ирина Фальке

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