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18 декабря, 15:45

Сийярто выступил за прагматичные отношения с Россией

Сийярто заявил, что Венгрия выступает за прагматичные отношения с Россией

Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения и диалог с Россией, а также выступает за продолжение межгосударственных контактов. Такое заявление сделал глава МИД государства Петер Сийярто.

"Нам всегда удавалось поддерживать прагматичные отношения с Россией, и это позволяет нам откровенно говорить им, что мы думаем о сложившейся ситуации", заявил он в подкасте "Смелая правда о Венгрии".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вооружённый конфликт на Украине и антироссийские санкции причиняют много вреда как Венгрии, так и Европе. При этом лучшим решением сложившейся ситуации он назвал окончание конфликта и дальнейший переход к дипломатии — "без диалога, без открытых каналов общения это невозможно".

Что касается темы энергетики, то Сийярто констатировал конец эпохи дешёвых российских энергоносителей и заявил о долговечности сложившейся ситуации.

"Сейчас мы наблюдаем череду разрывов между Россией с одной стороны и Европой и Европейским союзом с другой, и я не уверен, что это может быть исправлено или устранено в течение нашей жизни", добавил он.

Сийярто призвал готовиться к "нападению" на Венгрию со стороны ЕС

Сийярто призвал готовиться к "нападению" на Венгрию со стороны ЕС

Лайф писал о ещё одном заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто. По его словам, российская сторона согласилась на внесение изменений в контракты на поставку газа в случае необходимости. Об этом он договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе телефонного разговора.

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ТАСС / Красильников Станислав

Матвей Шандрыголов

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