Сийярто выступил за прагматичные отношения с Россией

Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения и диалог с Россией, а также выступает за продолжение межгосударственных контактов. Такое заявление сделал глава МИД государства Петер Сийярто.

"Нам всегда удавалось поддерживать прагматичные отношения с Россией, и это позволяет нам откровенно говорить им, что мы думаем о сложившейся ситуации", — заявил он в подкасте "Смелая правда о Венгрии".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вооружённый конфликт на Украине и антироссийские санкции причиняют много вреда как Венгрии, так и Европе. При этом лучшим решением сложившейся ситуации он назвал окончание конфликта и дальнейший переход к дипломатии — "без диалога, без открытых каналов общения это невозможно".

Что касается темы энергетики, то Сийярто констатировал конец эпохи дешёвых российских энергоносителей и заявил о долговечности сложившейся ситуации.

"Сейчас мы наблюдаем череду разрывов между Россией с одной стороны и Европой и Европейским союзом с другой, и я не уверен, что это может быть исправлено или устранено в течение нашей жизни", — добавил он.