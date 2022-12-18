Винер заявила, что не обращает внимания на изменчивость в риторике Баха

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что находящиеся в РФ иностранные спортсмены сильно запуганы угрозами санкций и выступают по неполной программе.

"В следующем году будем готовить интересные программы, тренироваться. К нам уже стали приезжать иностранцы. Они выступают по программе неполной. Их сильно напугали санкциями от имени МОК. Люди идут на звёзд, а звёзды — в России", — рассказала она газете "Спорт-Экспресс".

При этом она не обращает внимания на изменения в риторике главы МОК Томаса Баха и ждёт окончательного вердикта организации.

"Если он [вердикт] будет положительным, то это будет хорошо. Если нет, то, значит, так и должно быть. Будем идти своим путём", — добавила она.