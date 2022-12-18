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18 декабря, 15:37

Винер заявила, что не обращает внимания на изменчивость в риторике Баха

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что находящиеся в РФ иностранные спортсмены сильно запуганы угрозами санкций и выступают по неполной программе.

"В следующем году будем готовить интересные программы, тренироваться. К нам уже стали приезжать иностранцы. Они выступают по программе неполной. Их сильно напугали санкциями от имени МОК. Люди идут на звёзд, а звёзды — в России", рассказала она газете "Спорт-Экспресс".

При этом она не обращает внимания на изменения в риторике главы МОК Томаса Баха и ждёт окончательного вердикта организации.

"Если он [вердикт] будет положительным, то это будет хорошо. Если нет, то, значит, так и должно быть. Будем идти своим путём", добавила она.

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Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что выступает против отмены санкций по российскому спорту. По его словам, с этой позицией солидарен весь исполком организации. При этом комитет всё же задаётся вопросом, как оградить олимпийское движение от влияния политики.

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ТАСС / Красильников Станислав

Матвей Шандрыголов

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