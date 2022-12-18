В Швеции произведут новые замеры на месте подрыва "Северных потоков"

Учёные Гётеборгского университета в Швеции намерены определить, куда делся из труб метан и каковы последствия для Балтийского моря после диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщает агентство ТТ .

Первые замеры, сделанные подводными роботами, зафиксировали превышение метана в воде в тысячу раз. Специалисты продолжают работать с этими пробами, однако для более глубокого понимания воздействия подрывов на морскую фауну необходимы новые тесты воды в Балтике. Экспедиция отправится к газопроводам 8 января, исследование займёт пару недель.