В Швеции произведут новые замеры на месте подрыва "Северных потоков"
Учёные Гётеборгского университета в Швеции намерены определить, куда делся из труб метан и каковы последствия для Балтийского моря после диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщает агентство ТТ.
Первые замеры, сделанные подводными роботами, зафиксировали превышение метана в воде в тысячу раз. Специалисты продолжают работать с этими пробами, однако для более глубокого понимания воздействия подрывов на морскую фауну необходимы новые тесты воды в Балтике. Экспедиция отправится к газопроводам 8 января, исследование займёт пару недель.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
ТАСС / AP