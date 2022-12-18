В Москве курьер "Додо пиццы" заблокировал проезд сразу двум машинам скорой

В Москве курьер "Додо пиццы" оставил машину во дворе многоквартирного дома, полностью перекрыв проезд. В итоге две кареты скорой помощи оказались заблокированы, сообщил Лайфу источник.

По словам нашего собеседника, всё произошло в 12:18 у дома 66 по Хорошёвскому шоссе. Медики сигналили пустому автомобилю на протяжении десяти минут.

Лайф показывал результат упрямства одного российского автолюбителя. В Красноярске владелец "газели" не стал убирать свою машину со двора, после чего обнаружил её на закрытой площадке для выгула собак. Водителя неоднократно просили освободить будущую стройплощадку.