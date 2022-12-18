Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 15:20
5000

В Москве курьер "Додо пиццы" заблокировал проезд сразу двум машинам скорой

В Москве курьер "Додо пиццы" оставил машину во дворе многоквартирного дома, полностью перекрыв проезд. В итоге две кареты скорой помощи оказались заблокированы, сообщил Лайфу источник.

На западе Москвы курьер оставил машину во дворе, заблокировав приехавших врачей. Видео © LIFE

По словам нашего собеседника, всё произошло в 12:18 у дома 66 по Хорошёвскому шоссе. Медики сигналили пустому автомобилю на протяжении десяти минут.

В Новом Уренгое два человека погибли в жёстком ДТП

В Новом Уренгое два человека погибли в жёстком ДТП

Лайф показывал результат упрямства одного российского автолюбителя. В Красноярске владелец "газели" не стал убирать свою машину со двора, после чего обнаружил её на закрытой площадке для выгула собак. Водителя неоднократно просили освободить будущую стройплощадку.

Обложка ©

LIFE

Матвей Шандрыголов

Комментарий

1
avatar
avatar
Город Москвавчера в 16:49

На видео видно, поставить или припарковать возможности нет(узкие дворы и машины которые стоят неделями + снегопад который не убирают или не успевают убирать), но главное люди заказывают курьеров сами.

Новости партнеров