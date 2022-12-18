Бизнесджет рейса Ереван – Москва подал сигнал бедствия над Азербайджаном

Бизнесджет Hawker 800A подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву, следует из данных сервиса Flightradar 24.

Частный самолёт вылетел в 17:40 мск из аэропорта Еревана и через пару минут подал сигнал тревоги, код которого означает аварию или другую нештатную ситуацию на борту. В момент подачи сигнала самолёт пролетал над территорией Азербайджана.

Сейчас он продолжает полёт, посадка запланирована во Внуково в 21:52 мск. Причина подачи сигнала бедствия пока не установлена. Также нет сведений о том, кто находится на борту, который рассчитан на восемь пассажиров.