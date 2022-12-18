Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории

Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению", — приводит слова Кравцова ТАСС.

Учебник будет писаться на базе уже существующих материалов, "учебников по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова" и других авторов. По словам министра, на его создание потребуется около года.