В Новосибирске иномарка вылетела на встречку и врезалась в автобус

В Кировском районе Новосибирска иномарка столкнулась с автобусом, в результате ДТП госпитализирована 41-летняя пассажирка легковушки. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

В Новосибирске иномарка влетела в автобус. Видео © VK / АСТ-54

"Мужчина ехал по Советскому шоссе со стороны улицы Петухова в сторону улицы Мира. В пути следования у дома № 62/13 по улице Советское Шоссе он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус", — уточнили в ведомстве.

На публикуемых в Сети кадрах видно, что автомобиль серьёзно повреждён, его правый борт полностью искорёжен. Среди пассажиров автобуса никто не травмирован. 36-летний водитель иномарки, вылетевший на встречку, был трезвым, добавили в региональном главке МВД.