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18 декабря, 15:04

В Новосибирске иномарка вылетела на встречку и врезалась в автобус

<p>В Новосибирске легковушка въехала в автобус. Фото © ГУ МВД России по Новосибирской области</p>

В Новосибирске легковушка въехала в автобус. Фото © ГУ МВД России по Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска иномарка столкнулась с автобусом, в результате ДТП госпитализирована 41-летняя пассажирка легковушки. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

В Новосибирске иномарка влетела в автобус. Видео © VK / АСТ-54

"Мужчина ехал по Советскому шоссе со стороны улицы Петухова в сторону улицы Мира. В пути следования у дома № 62/13 по улице Советское Шоссе он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус", уточнили в ведомстве.

На публикуемых в Сети кадрах видно, что автомобиль серьёзно повреждён, его правый борт полностью искорёжен. Среди пассажиров автобуса никто не травмирован. 36-летний водитель иномарки, вылетевший на встречку, был трезвым, добавили в региональном главке МВД.

В Новом Уренгое два человека погибли в жёстком ДТП

В Новом Уренгое два человека погибли в жёстком ДТП

Также сообщалось, что в Оренбургской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло четыре человека. Там столкнулись легковушка Skoda и грузовик марки Scania. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в большегруз.

Татьяна Миссуми

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