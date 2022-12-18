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18 декабря, 14:57

Политолог не увидел у США интереса к "жёсткому" противостоянию с Россией

Политолог Гусев не видит у США интереса к "жёсткому" противостоянию с Россией

Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой, а также не хочет "жёсткого" противостоянии с Россией. Об этом заявил РИА "Новости" доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя статью New York Times о попытке США помешать Киеву в атаке против РФ.

"Американцы не заинтересованы в жёстком противостоянии, они готовы помогать, делать оружие, на этом зарабатывая", — поделился эксперт.

Гусев уверен, что Белый дом не стремится к окончательному разрыву отношений с Москвой. По оценке политолога, Вашингтон готов продолжать лишь опосредованно воевать с Россией — к примеру, "руками украинцев".

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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