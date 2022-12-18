Во Франции бьют тревогу из-за "экономического суицида" ЕС

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал соглашение Евросоюза по поддержке углеродного рынка, заявив, что оно является настоящим "экономическим суицидом".

"Соглашение по углеродному рынку, достигнутое ЕС, является экономическим самоубийством для европейских стран. В интересах Соединённых Штатов, а не окружающей среды", — написал он в своём "Твиттере".

Филиппо отметил, что ЕС продаётся Вашингтону с целью "уничтожения европейцев".