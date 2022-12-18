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18 декабря, 14:38

Во Франции бьют тревогу из-за "экономического суицида" ЕС

Французский политик Филиппо назвал "экономическим суицидом" энергетическое соглашение ЕС

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал соглашение Евросоюза по поддержке углеродного рынка, заявив, что оно является настоящим "экономическим суицидом".

"Соглашение по углеродному рынку, достигнутое ЕС, является экономическим самоубийством для европейских стран. В интересах Соединённых Штатов, а не окружающей среды", — написал он в своём "Твиттере".

Филиппо отметил, что ЕС продаётся Вашингтону с целью "уничтожения европейцев".

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Как уже писал Лайф, страны ЕС договорились о поддержке углеродного рынка в рамках "крупнейшего в Европе климатического закона". В результате него промышленным предприятиям придётся сокращать углеродные выбросы уже в текущем десятилетии.

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Shutterstock

Николь Вербер

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