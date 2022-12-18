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18 декабря, 14:31

G2 с россиянином стала чемпионом BLAST Premier World Final 2022 по CS:GO

G2 Esports с россиянином одержала победу на BLAST Premier World Final 2022 по CS:GO

Последний турнир 2022 года серии BLAST по CS:GO завершился в Абу-Даби. Победу одержала команда G2 Esports, а лучшим игроком турнира по версии HLTV и Кибера стал 17-летний россиянин Илья Осипов, выступающий в составе команды под ником m0NESY.

Европейская команда G2 Esports, в составе которой выступает Илья m0NESY Осипов, одержала победу на турнире 2022 года по CS:GO. Видео © Twitter / BLAST Premier

По итогам турнира рейтинг m0NESY составил 1,32. В гранд-финале против Liquid он сделал 39 убийств, умерев при этом 28 раз. В топ-3 игроков BLAST Premier World Final 2022 по рейтингу Кибера также вошли Jks (с рейтингом 1,20) и Degster (1,18).

Киберспортсмен Александр S1mple Костылев также занял 12-е место в списке лучших игроков турнира с рейтингом Кибера 1,10.

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Ранее Лайф писал, что команду по CS:GO G2 потребовали снять с финала из-за фото с флагом России. Пост об этом написала украинская ведущая канала NAVI Тоня Предко. Того же в комментариях стали требовать украинские поклонники киберспорта.

Обложка ©

Twitter / BLAST Premier

Ирина Фальке
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