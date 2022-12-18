14-летний подросток оказался на улице после вечеринки с таблетками и замёрз насмерть
В Екатеринбурге пропавший 14-летний подросток умер в переулке от обморожения
Пропавший подросток, которого искали с 17 декабря в Екатеринбурге, найден мёртвым в переулке. По предварительным данным, 14-летний мальчик скончался от обморожения.
"По информации наших источников, подросток был в гостях у друзей, где они употребляли медицинские препараты — обезболивающее с побочными эффектами. В какой-то момент произошла ссора и мальчика выгнали из квартиры", — пишет "Четвёртый канал".
После вечеринки с таблетками ребёнок пропал. Тело подростка было найдено в районе переулка Базовый в канаве.
Ранее Лайф писал о том, что тело мёртвого мужчины два часа пролежало во дворе больницы в Подмосковье. Труп заметил прохожий, но сотрудники приёмного отделения отказались выходить и якобы ответили: "Ничем помочь не можем".
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