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18 декабря, 14:07

Макрон напугал Украину желанием угодить Путину

IDNES: На Украине напуганы последствиями политики Макрона

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилагает максимум усилий, чтобы стать "большим политиком" и закрепиться на международной арене. Однако, как указал консультант Института европейских демократов Йозеф Брож, результаты его политики не столь существенны, но при этом вызывают тревогу в Киеве. Об этом он написал в статье для чешского издания iDNES.

По словам обозревателя, в данный момент французский лидер не может похвастаться той поддержкой избирателей, которой обладал ранее. Так, сейчас он вынужден идти на большие уступки с представителями оппозиционных партий, чтобы принять тот или иной закон. Такую "шаткую позицию" замечают не только во Франции, но и во многих других государствах, а именно на Украине, в Польше и Прибалтике.

В частности, Брож обратил внимание на позицию Макрона в ситуации на Украине. Эксперт напомнил о том, что президент Франции поддерживает Киев, но при этом говорит о гарантиях безопасности для Москвы.

"Однако попытку Эмманюэля Макрона выделиться, заявив о "гарантиях безопасности для России", мы можем рассматривать не только как его желание угодить [президенту РФ Владимиру] Путину, но и как предвосхищение мирного процесса, выхода из конфликта путём, на котором Макрон стоит отнюдь не один", — указал автор.

Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы

Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы

Как рассказывал Лайф, Эмманюэль Макрон намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после того, как будет доработано соглашение об отводе вооружения от Запорожской атомной электростанции. Однако, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в планах у президента России нет разговора с Макроном.

Оксана Попова

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