Макрон напугал Украину желанием угодить Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилагает максимум усилий, чтобы стать "большим политиком" и закрепиться на международной арене. Однако, как указал консультант Института европейских демократов Йозеф Брож, результаты его политики не столь существенны, но при этом вызывают тревогу в Киеве. Об этом он написал в статье для чешского издания iDNES.

По словам обозревателя, в данный момент французский лидер не может похвастаться той поддержкой избирателей, которой обладал ранее. Так, сейчас он вынужден идти на большие уступки с представителями оппозиционных партий, чтобы принять тот или иной закон. Такую "шаткую позицию" замечают не только во Франции, но и во многих других государствах, а именно на Украине, в Польше и Прибалтике.

В частности, Брож обратил внимание на позицию Макрона в ситуации на Украине. Эксперт напомнил о том, что президент Франции поддерживает Киев, но при этом говорит о гарантиях безопасности для Москвы.

"Однако попытку Эмманюэля Макрона выделиться, заявив о "гарантиях безопасности для России", мы можем рассматривать не только как его желание угодить [президенту РФ Владимиру] Путину, но и как предвосхищение мирного процесса, выхода из конфликта путём, на котором Макрон стоит отнюдь не один", — указал автор.