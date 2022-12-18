Участники съезда движения детей и молодёжи прошли тренинг по речевой креативности

На полях I съезда Российского движения детей и молодёжи ребята решают сложные задачки и развивают своё мышление. Лайф даже заснял, как подростки упражняются на стенде "Росмолодёжь Гранты".

У участников съезда проходит активная работа на дискуссионных площадках по направлениям движения. Так, например, школьники приняли участие в тренинге по речевой креативности и выполнили упражнения для её развития. Причём многие смогли блеснуть своими навыками.

Как уже писал Лайф, на съезд Российского движения детей и молодёжи, приказ о создании которого подписал летом этого года президент РФ Владимир Путин, прибыли ребята со всей страны. Возраст участников движения — от шести до восемнадцати лет. Первый день у ребят начался с приветствия руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой.