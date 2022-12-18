Представлен первый в мире инкубатор для искусственного выращивания младенцев

Учёные придумали способ борьбы со "всемирным кризисом рождаемости", который позволит выращивать детей без матери. Как пишет журнал Science and Stuff, речь идёт о проекте инкубатора EctoLife, способного, по заверениям автора Хашема Аль-Гайли, полностью заменить процесс естественных родов.

Проект может стать не только прорывом в сфере репродуктивных технологий, но и помочь отбирать только генетически подходящих эмбрионов. Также с помощью технологии учёные надеются решить проблемы наследственных болезней и мутаций.