Дерматолог назвала три способа спасти кожу ребёнка от обморожений зимой

Кожа маленьких детей очень восприимчива к внешнему воздействию и даже небольшой открытый участок кожи на холоде может привести к переохлаждению. Как правильно ухаживать за кожей ребёнка зимой, рассказала Лайфу врач высшей категории, дерматолог Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Елена Коверная.

"Ветер усиливает негативное воздействие низких температур. При несоблюдении элементарных правил ухода за кожей легко можно получить её отморожение и общее переохлаждение. Однозначный выбор защиты кожи в холод — мази. Они содержат жировую основу, обладают выраженным окклюзионным действием, надёжно и надолго изолируют кожу от воздействия неблагоприятного климата", — рекомендует эксперт.

Главное наносить защитное средство за 20 минут до выхода на улицу. Как пояснила Коверная, мази содержат совместимые с водой вещества, и при нанесении на кожу непосредственно перед выходом из дома эффект может быть обратным: небольшое количество воды в мази вызовет ещё большее охлаждение, что может привести к развитию контактного дерматита.

"Если не удалось избежать отморожения, и кончик носа и щёки у ребёнка побелели, не стоит поспешно согревать замёрзшие участки кожи. Тут важен постепенный нагрев, поэтому при возвращении домой положите на замёрзшие участки прохладное махровое полотенце (в середину можно поместить ледяные кубики), через 10 минут снимите его и замените на термоизолирующую повязку — сухое полотенце комнатной температуры. Её держите в течение 15–20 минут", — посоветовала врач.

Затем ребёнка можно умыть прохладной водой, и кровообращение постепенно восстановится, тогда как быстрый согрев ведёт к развитию некроза.

Если у малыша есть склонность к аллергии, негативно сказаться может не только холод и ветер, но и выраженная сухость в помещении при включённых обогревателях. В этом случае стоит использовать увлажнители воздуха и наносить на чистую кожу ребёнка кремы-эмоленты — некосметические увлажняющие лосьоны или гели.

Эмульсия способствует одновременно увлажнению и сохранению жировой плёнки на коже, склонной к аллергии. Для сухих шелушащихся покровов также подходит лёгкий крем или молочко, заключила дерматолог.