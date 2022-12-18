Учёные выбрали самую полезную приправу из всех

В куркуме содержится более 300 питательных соединений, которые в 5–8 раз эффективнее витаминов С и Е, поэтому приправу можно назвать основной среди пряностей, пишет тайваньский портал Food.News. Кроме того, куркумин, содержащийся в специи, помогает в борьбе с инфекциями.

"Полезные свойства куркумина при артрите, аллергии, астме, атеросклерозе, сердечных заболеваниях, болезни Альцгеймера, диабете и раке могут быть частично связаны с его способностью регулировать иммунную систему", — отмечают исследователи.

Приправа также полезна при заболеваниях костей и суставов. Она снижает риск остеопороза и может производить обезболивающий эффект при частом употреблении в составе блюд. Авторы эксперимента обнаружили, что вещество способствовало работе мозга у добровольцев и приводило к улучшению памяти и концентрации внимания. Было доказано, что куркумин защищает мозг от нейродегенерации, говорится в публикации.

Уникальная специя ещё помогает человеку справиться с аллергией, артритом, астмой, диабетом и даже раком. Она оказывает благотворное влияние на сосудистую систему, а также укрепляет иммунные свойства организма. В статье отмечается, что куркума положительно воздействует и на микрофлору кишечника. А приятный бонус — улучшает состояние кожи и волос. В общем, это "универсальный суперфуд", заключают специалисты и рекомендуют добавлять его в пищу и напитки, что чаще всего делают в странах Азии.