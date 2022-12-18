Для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется около 15 рейсов
Tez Tour: Российских туристов вернут из Египта на родину 15 рейсами
Для возвращения российских туристов из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов. Все путешественники будут отправлены на родину в течение 18-21 декабря рейсами авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, сообщил туроператор Tez Tour.
"Наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", — приводит РИА "Новости" слова пресс-службы туроператора.
Согласно их данным, первый рейс авиакомпании Red Wings уже вылетел из Шарм-эш-Шейха.
Кстати, ранее Лайф писал, что рейсы авиакомпании из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.