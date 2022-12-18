Для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется около 15 рейсов

Для возвращения российских туристов из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов. Все путешественники будут отправлены на родину в течение 18-21 декабря рейсами авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, сообщил туроператор Tez Tour.

"Наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", — приводит РИА "Новости" слова пресс-службы туроператора.