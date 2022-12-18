Тело убитой 54-летней женщины нашли у жилого дома в Кашире

Тело 54-летней женщины с телесными повреждениями было найдено неподалёку от жилого дома в Кашире. Об этом РИАМО сообщили в областном управлении МВД.

Страшная находка была обнаружена на улице Клубной в микрорайоне Ожерелье в Кашире. На теле погибшей были зафиксированы телесные повреждения. По подозрению в её убийстве полиция задержала двух мужчин 33 и 38 лет.

Выяснилось, что подозреваемые вместе с погибшей распивали спиртное. В ходе посиделок между ними произошла ссора, после чего оппоненты решили расправиться с женщиной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".