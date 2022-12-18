Тело убитой 54-летней женщины нашли у жилого дома в Кашире
Тело 54-летней женщины с телесными повреждениями было найдено неподалёку от жилого дома в Кашире. Об этом РИАМО сообщили в областном управлении МВД.
Страшная находка была обнаружена на улице Клубной в микрорайоне Ожерелье в Кашире. На теле погибшей были зафиксированы телесные повреждения. По подозрению в её убийстве полиция задержала двух мужчин 33 и 38 лет.
Выяснилось, что подозреваемые вместе с погибшей распивали спиртное. В ходе посиделок между ними произошла ссора, после чего оппоненты решили расправиться с женщиной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал о том, что житель Новосибирска заживо сварился в яме с кипятком, когда гулял с собакой. 6 декабря сибиряк собирался заняться рутинными делами: погулять с собакой и зайти в магазин за продуктами. Выйдя из дома, он пропал. Утром следующего дня друзья начали поиски, но приятеля они так и не нашли, зато обнаружили его собаку, которая одиноко бегала на улице с поводком. Записи с камер видеонаблюдения помогли мужчинам выстроить путь пропавшего.
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