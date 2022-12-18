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Опубликовано 18 декабря 2022, 12:48

Войска России уничтожили американскую РЛС в районе Константиновки

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию из США в районе Константиновки

Военнослужащие ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Константиновка в ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — уточнил он.

Также ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация поразили пункт управления 113-й бригады теробороны ВСУ в районе Красного Лимана. Кроме того, были поражены живая сила, военная техника в 144 районах и 109 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях. А в ДНР и Запорожье ликвидированы три группы диверсантов ВСУ.

В ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ
В ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ
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ТАСС / Лев Федосеев

Ирина Фальке
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