Войска России уничтожили американскую РЛС в районе Константиновки

Военнослужащие ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Константиновка в ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — уточнил он.

Также ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация поразили пункт управления 113-й бригады теробороны ВСУ в районе Красного Лимана. Кроме того, были поражены живая сила, военная техника в 144 районах и 109 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях. А в ДНР и Запорожье ликвидированы три группы диверсантов ВСУ.