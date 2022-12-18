Войска России поразили пункт управления 113-й бригады теробороны Украины у Красного Лимана
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 113-й бригады теробороны Украины в районе города Красный Лиман в ДНР, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики", — уточнил он.
Помимо этого российскими военнослужащими были поражены 109 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 144-х районах.
Также в ходе брифинга оборонное ведомство сообщило об освобождении села Яковлевка в ДНР. На данный момент завершается его зачистка от остатков украинской армии.
ТАСС / Лев Федосеев