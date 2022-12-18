Войска России поразили пункт управления 113-й бригады теробороны Украины у Красного Лимана

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 113-й бригады теробороны Украины в районе города Красный Лиман в ДНР, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики", — уточнил он.

Помимо этого российскими военнослужащими были поражены 109 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 144-х районах.