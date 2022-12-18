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18 декабря, 12:22

ВСУ потеряли 60 военных при попытке разведки боем в районах Голикова и Кременной

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 60 военных на Краснолиманском направлении

Российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в результате огневого налёта на Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, упреждающим огнём по штурмовым группам украинских подразделений пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населённых пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

"Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до шестидесяти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа", — заявили в Минобороны РФ.

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Также Российская армия за сутки уничтожила до 25 украинских бойцов на Купянском направлении в результате огневого поражения ВСУ в Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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