ВСУ потеряли 60 военных при попытке разведки боем в районах Голикова и Кременной

Российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в результате огневого налёта на Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, упреждающим огнём по штурмовым группам украинских подразделений пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населённых пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

"Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до шестидесяти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа", — заявили в Минобороны РФ.