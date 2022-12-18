ВСУ потеряли 60 военных при попытке разведки боем в районах Голикова и Кременной
Минобороны РФ: ВСУ потеряли 60 военных на Краснолиманском направлении
Российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в результате огневого налёта на Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, упреждающим огнём по штурмовым группам украинских подразделений пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населённых пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.
"Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до шестидесяти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа", — заявили в Минобороны РФ.
Также Российская армия за сутки уничтожила до 25 украинских бойцов на Купянском направлении в результате огневого поражения ВСУ в Харьковской области.
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