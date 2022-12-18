Российская армия уничтожила до 25 бойцов ВСУ на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине бойцы Российской армии нанесли огневое поражение ВСУ в районе Кисловки в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате украинские военные лишились 25 солдат.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населённого пункта Кисловка в Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и два автомобиля", — рассказал Конашенков на брифинге.