Российская армия уничтожила до 25 бойцов ВСУ на Купянском направлении
В ходе специальной военной операции на Украине бойцы Российской армии нанесли огневое поражение ВСУ в районе Кисловки в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате украинские военные лишились 25 солдат.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населённого пункта Кисловка в Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и два автомобиля", — рассказал Конашенков на брифинге.
Ранее ВС РФ поразили резервы ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ