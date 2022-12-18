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18 декабря, 12:15

Российская армия уничтожила до 25 бойцов ВСУ на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине бойцы Российской армии нанесли огневое поражение ВСУ в районе Кисловки в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате украинские военные лишились 25 солдат.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населённого пункта Кисловка в Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и два автомобиля", — рассказал Конашенков на брифинге.

Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее ВС РФ поразили резервы ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

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