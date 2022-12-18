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Опубликовано 18 декабря 2022, 12:44

Кравцов с сыном написали письма на съезде движения детей и молодёжи

Глава Минпросвещения пришёл на съезд движения детей и молодёжи с сыном-первоклассником

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках I съезда Российского движения детей и молодёжи написал письмо военнослужащему, а его сын — Деду Морозу. Мероприятие проходит в "Манеже" 18–20 декабря.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и его сын Тимур написали письма на почту Деда Мороза. Видео © LIFE

Министр пришёл на мероприятие со своим маленьким сыном, первоклассником Тимуром. Пока мальчик писал письмо Деду Морозу, отец составил своё обращение к российским военным на передовой и прочитал его присутствующим.

"Дорогой защитник нашего Отечества! Благодаря таким, как ты, и твоим сослуживцам мы победим. Победим нацизм, защитим наших детей, наши будущие поколения", — зачитал своё послание глава Минпросвещения.

Почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза открылись в столице в ноябре. Сейчас каждый желающий может написать и отправить письмо Дедушке Морозу — и получить ответ.

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Ирина Фальке
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