Кравцов с сыном написали письма на съезде движения детей и молодёжи
Глава Минпросвещения пришёл на съезд движения детей и молодёжи с сыном-первоклассником
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках I съезда Российского движения детей и молодёжи написал письмо военнослужащему, а его сын — Деду Морозу. Мероприятие проходит в "Манеже" 18–20 декабря.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и его сын Тимур написали письма на почту Деда Мороза. Видео © LIFE
Министр пришёл на мероприятие со своим маленьким сыном, первоклассником Тимуром. Пока мальчик писал письмо Деду Морозу, отец составил своё обращение к российским военным на передовой и прочитал его присутствующим.
"Дорогой защитник нашего Отечества! Благодаря таким, как ты, и твоим сослуживцам мы победим. Победим нацизм, защитим наших детей, наши будущие поколения", — зачитал своё послание глава Минпросвещения.
Почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза открылись в столице в ноябре. Сейчас каждый желающий может написать и отправить письмо Дедушке Морозу — и получить ответ.
А в начале декабря стартовала традиционная новогодняя "Ёлка желаний". В рамках социальной акции подарки к Новому году получат более 1450 детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также ребята из малоимущих и многодетных семей.
Предоставлено Лайфу