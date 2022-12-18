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Опубликовано 18 декабря 2022, 12:28
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В ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР ремонтно-эвакуационной группы ВСУ

В районе Донецкой Народной Республики российскими войсками была уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ. Как проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в частности, группа противника была поражена огнём артиллерии.

"На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населённого пункта Времевка ДНР огнём артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника", — сообщил Конашенков на брифинге.

Пункты управления двух украинских бригад поражены под Харьковом
Пункты управления двух украинских бригад поражены под Харьковом

Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках. А ранее Российская армия уничтожила до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

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Оксана Попова
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