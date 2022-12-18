Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 12:28

В ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР ремонтно-эвакуационной группы ВСУ

В районе Донецкой Народной Республики российскими войсками была уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ. Как проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в частности, группа противника была поражена огнём артиллерии.

"На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населённого пункта Времевка ДНР огнём артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника", — сообщил Конашенков на брифинге.

Пункты управления двух украинских бригад поражены под Харьковом

Пункты управления двух украинских бригад поражены под Харьковом

Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках. А ранее Российская армия уничтожила до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров