В ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР ремонтно-эвакуационной группы ВСУ
В районе Донецкой Народной Республики российскими войсками была уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ. Как проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в частности, группа противника была поражена огнём артиллерии.
"На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населённого пункта Времевка ДНР огнём артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках. А ранее Российская армия уничтожила до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.
Shutterstock