В ДНР уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ

В районе Донецкой Народной Республики российскими войсками была уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ. Как проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в частности, группа противника была поражена огнём артиллерии.

"На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населённого пункта Времевка ДНР огнём артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника", — сообщил Конашенков на брифинге.