Папа римский Франциск обеспокоен перекрытием Лачинского коридора в Карабахе
Папа римский Франциск выразил обеспокоенность перекрытием Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах, он призвал скорее решить вопрос. Об этом понтифик сказал во время традиционного воскресного обращения на площади Святого Петра.
"Меня беспокоит ситуация в Лачинском коридоре. Я особенно обеспокоен тяжёлым гуманитарным положением населения, которое может ещё больше ухудшиться в зимний период. Я прошу всех участников взять на себя ответственность и обязаться найти мирные решения на благо людей", — призвал он.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта, который был перекрыт азербайджанцами. Ереван назвал блокирование дороги Степанакерт – Горис провокацией.
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