Папа римский Франциск обеспокоен перекрытием Лачинского коридора в Карабахе

Папа римский Франциск выразил обеспокоенность перекрытием Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах, он призвал скорее решить вопрос. Об этом понтифик сказал во время традиционного воскресного обращения на площади Святого Петра.

"Меня беспокоит ситуация в Лачинском коридоре. Я особенно обеспокоен тяжёлым гуманитарным положением населения, которое может ещё больше ухудшиться в зимний период. Я прошу всех участников взять на себя ответственность и обязаться найти мирные решения на благо людей", — призвал он.