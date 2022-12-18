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18 декабря, 13:12

Папа римский Франциск обеспокоен перекрытием Лачинского коридора в Карабахе

Папа римский Франциск выразил обеспокоенность перекрытием Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах, он призвал скорее решить вопрос. Об этом понтифик сказал во время традиционного воскресного обращения на площади Святого Петра.

"Меня беспокоит ситуация в Лачинском коридоре. Я особенно обеспокоен тяжёлым гуманитарным положением населения, которое может ещё больше ухудшиться в зимний период. Я прошу всех участников взять на себя ответственность и обязаться найти мирные решения на благо людей", — призвал он.

МО РФ сообщило о переговорах с Баку для возобновления движения по Лачинскому коридору

МО РФ сообщило о переговорах с Баку для возобновления движения по Лачинскому коридору

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта, который был перекрыт азербайджанцами. Ереван назвал блокирование дороги Степанакерт – Горис провокацией.

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Татьяна Миссуми

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