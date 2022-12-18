Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении

Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили опорный пункт украинских войск на Соледарском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Соледарское направление. Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили очередной опорный пункт противника. Ввиду безуспешных попыток сопротивления враг понёс значительные потери в живой силе — это около десяти человек убитыми и, судя по всему, ещё больше раненых", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, поддержка НАТО никак не помогла украинским военным в данной ситуации: пытаясь удержать собственные позиции, они потерпели "грандиозное фиаско". Также он указал, что бойцы "Ахмата" развеяли миф о том, что успех на поле боя зависит от численного превосходства. Кадыров подчеркнул, что благодаря самоотверженности российских воинов, нет никаких предпосылок к тому, "что в обозримом будущем укрозападные войска ожидает успех".