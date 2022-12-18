Двое детей погибли и четверо пострадали при пожаре в Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области два ребёнка из многодетной семьи погибли во время пожара в частном доме, ещё четверых родители успели вывести. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Сегодня около половины третьего ночи в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения на улице Смоленской села Хреновое Бобровского района Воронежской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела 11-летнего мальчика и его трёхлетней сестры со следами термического воздействия", — рассказали в ведомстве.

По словам губернатора региона Александра Гусева, семья была благополучная, ей окажут всю необходимую поддержку. Предварительной причиной трагедии он назвал неисправность печного оборудования. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".