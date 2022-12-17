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17 декабря, 17:53

Под Саратовом пожарные спасли из горящей квартиры девочку и котёнка

<p>Пожарные спасли девочку и котёнка под Саратовом. Обложка © Кадр из видео YouTube /<a href="https://www.youtube.com/@saratov24life" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ux2bX0kH2KA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Саратов 24 life"</a></p>

Пожарные спасли девочку и котёнка под Саратовом. Обложка © Кадр из видео YouTube / "Саратов 24 life"

В городе Балаково сотрудники МЧС спасли девочку-подростка и котёнка из горящей квартиры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Саратовской области.

"Спасена девочка 2007 года рождения по автолестнице. Также силами пожарных был реанимирован котёнок. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На ликвидацию огня выезжали три пожарных расчёта. Что стало причиной случившегося, пока не известно.

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Наталья Исакова

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