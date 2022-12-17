Под Саратовом пожарные спасли из горящей квартиры девочку и котёнка
Пожарные спасли девочку и котёнка под Саратовом. Обложка © Кадр из видео YouTube / "Саратов 24 life"
В городе Балаково сотрудники МЧС спасли девочку-подростка и котёнка из горящей квартиры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Саратовской области.
"Спасена девочка 2007 года рождения по автолестнице. Также силами пожарных был реанимирован котёнок. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.
В МЧС добавили, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На ликвидацию огня выезжали три пожарных расчёта. Что стало причиной случившегося, пока не известно.
Ранее четыре человека погибли при пожаре в Оренбурге. Их тела нашли прибывшие сотрудники МЧС. Во время работы на месте спасатели также привлекли ведомственных психологов.