Под Саратовом пожарные спасли из горящей квартиры девочку и котёнка

В городе Балаково сотрудники МЧС спасли девочку-подростка и котёнка из горящей квартиры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Саратовской области.

"Спасена девочка 2007 года рождения по автолестнице. Также силами пожарных был реанимирован котёнок. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На ликвидацию огня выезжали три пожарных расчёта. Что стало причиной случившегося, пока не известно.