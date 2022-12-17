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17 декабря, 17:32

Нацсобрание Франции отклонило резолюцию левых о недоверии правительству

Депутаты Национального собрания Франции отклонили вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн, вынесенный на рассмотрение партиями левой оппозиции.

"За проект резолюции проголосовал 101 депутат из 288. Таким образом, необходимое большинство для принятия документа не получено, резолюция не принята", — сообщила спикер палаты Яэль Брон-Пиве по итогам голосования.

Недовольство левых депутатов вызвало решение Борн в десятый раз применить пункт 3 статьи 49 (статья французской конституции, позволяющая принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента. — Прим. Лайфа). В связи с этим парламентарии приняли решение о вынесении вотума недоверия.

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Ранее Лайф писал, что в конце октября британские депутаты собрались вынести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку. Не исключено, что в 2023 году пройдут ещё одни выборы премьера и члена Консервативной партии.

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Wikipedia

Наталья Исакова

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