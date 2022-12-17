Нацсобрание Франции отклонило резолюцию левых о недоверии правительству

Депутаты Национального собрания Франции отклонили вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн, вынесенный на рассмотрение партиями левой оппозиции.

"За проект резолюции проголосовал 101 депутат из 288. Таким образом, необходимое большинство для принятия документа не получено, резолюция не принята", — сообщила спикер палаты Яэль Брон-Пиве по итогам голосования.

Недовольство левых депутатов вызвало решение Борн в десятый раз применить пункт 3 статьи 49 (статья французской конституции, позволяющая принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента. — Прим. Лайфа). В связи с этим парламентарии приняли решение о вынесении вотума недоверия.