Нацсобрание Франции отклонило резолюцию левых о недоверии правительству
Депутаты Национального собрания Франции отклонили вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн, вынесенный на рассмотрение партиями левой оппозиции.
"За проект резолюции проголосовал 101 депутат из 288. Таким образом, необходимое большинство для принятия документа не получено, резолюция не принята", — сообщила спикер палаты Яэль Брон-Пиве по итогам голосования.
Недовольство левых депутатов вызвало решение Борн в десятый раз применить пункт 3 статьи 49 (статья французской конституции, позволяющая принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента. — Прим. Лайфа). В связи с этим парламентарии приняли решение о вынесении вотума недоверия.
Ранее Лайф писал, что в конце октября британские депутаты собрались вынести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку. Не исключено, что в 2023 году пройдут ещё одни выборы премьера и члена Консервативной партии.
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