Врач назвал лайфхаки, которые помогут спокойно перенести гастроскопию без анестезии

Есть несколько секретов, которые помогут комфортно перенести гастроскопию без анестезии, один из них — правильное дыхание. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил заведующий эндоскопическим отделением ФНКЦ ФМБА России врач-эндоскопист Дмитрий Сазонов.

"Слушайте врача или медсестру, как делать вдох и медленно выдыхать воздух — как будто через соломинку. Дышите спокойно. Можете даже потренироваться дома. Итак, вдох на раз, два, выдох на три, четыре, пять, шесть", — отметил он.

Эксперт добавил, что во время гастроскопии захочется сглотнуть слюну, которая накапливается в полости рта, однако делать этого не стоит, так как она свободно вытечет на пелёнку. Облегчить процедуру поможет и скрещивание ног на уровне икроножных мышц. Пациенту лучше сделать это перед началом исследования, лёжа на левом боку. Дело в том, что в ногах есть рефлекторные центры, давление на которые успокаивает нервную систему. Врач заключил, что волноваться перед гастроскопией не нужно, так как опытные специалисты помогают во время процедуры.