Врач назвал лайфхаки, которые помогут спокойно перенести гастроскопию без анестезии
Врач Сазонов: Правильное дыхание поможет комфортно перенести гастроскопию
Есть несколько секретов, которые помогут комфортно перенести гастроскопию без анестезии, один из них — правильное дыхание. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил заведующий эндоскопическим отделением ФНКЦ ФМБА России врач-эндоскопист Дмитрий Сазонов.
"Слушайте врача или медсестру, как делать вдох и медленно выдыхать воздух — как будто через соломинку. Дышите спокойно. Можете даже потренироваться дома. Итак, вдох на раз, два, выдох на три, четыре, пять, шесть", — отметил он.
Эксперт добавил, что во время гастроскопии захочется сглотнуть слюну, которая накапливается в полости рта, однако делать этого не стоит, так как она свободно вытечет на пелёнку. Облегчить процедуру поможет и скрещивание ног на уровне икроножных мышц. Пациенту лучше сделать это перед началом исследования, лёжа на левом боку. Дело в том, что в ногах есть рефлекторные центры, давление на которые успокаивает нервную систему. Врач заключил, что волноваться перед гастроскопией не нужно, так как опытные специалисты помогают во время процедуры.
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