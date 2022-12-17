Госиспытания новейшего ракетного корабля "Буря" начались на Балтике

На Балтике начались государственные испытания новейшего малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800, вооружённого крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В ближайшее время в рамках государственных испытаний экипажу предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морской цели из артиллерийского комплекса корабля", — указали на флоте.

На месте испытаний находятся представители заводской сдаточной команды и члены государственной приёмной комиссии. Корабль построили на заводе "Пелла", судно войдёт в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.