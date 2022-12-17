В Новом Уренгое два человека погибли в жёстком ДТП

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) два человека погибли при столкновении четырёх автомобилей. Об этом сообщили в местном отделе ГИБДД. Там отметили, что массовая авария произошла сегодня вечером на улице Западная Магистраль с участием "ауди", "тойоты", КамАЗа и "мицубиси".

Последствия смертельного ДТП с участием четырёх автомобилей в Новом Уренгое. Видео © LIFE

По предварительным данным, "ауди" залетел под КамАЗ, в результате чего крышу иномарки оторвало и от машины практически ничего не осталось. Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались до приезда скорой. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места жуткого ДТП, где запечатлена работа сотрудников экстренных служб. Очевидцы за кадром говорят, что дорогу из-за аварии должны перекрыть.





