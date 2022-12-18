Сборные Аргентины и Франции объявили стартовые составы на финал ЧМ в Катаре

В финале чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные Аргентины и Франции. Стороны объявили о своих стартовых составах.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес. Франция: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Игра начнётся в 18:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе "Лусаил Айконик". Судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.