Сборные Аргентины и Франции объявили стартовые составы на финал ЧМ в Катаре
В финале чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные Аргентины и Франции. Стороны объявили о своих стартовых составах.
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес. Франция: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.
Игра начнётся в 18:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе "Лусаил Айконик". Судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.
Напомним, что участники встречи были определены в ходе последних матчей чемпионата. Так, Франция обыграла Марокко со счётом 2:0, а Аргентина разобралась с национальной командой Хорватии, завершив игру со счётом 3:0.
ТАСС / Сергей Бобылев