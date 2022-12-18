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18 декабря, 14:03

Сборные Аргентины и Франции объявили стартовые составы на финал ЧМ в Катаре

В финале чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные Аргентины и Франции. Стороны объявили о своих стартовых составах.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес. Франция: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Игра начнётся в 18:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе "Лусаил Айконик". Судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.

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Напомним, что участники встречи были определены в ходе последних матчей чемпионата. Так, Франция обыграла Марокко со счётом 2:0, а Аргентина разобралась с национальной командой Хорватии, завершив игру со счётом 3:0.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Шандрыголов

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