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17 декабря, 23:12

Команду по CS:GO G2 потребовали снять с финала из-за фото с флагом России

Международная команда G2 в ходе мирового чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive сфотографировалась с российским болельщиком. В кадре был развёрнут флаг РФ. Теперь ребят требуют отстранить от турниров.

Пост об этом написала украинская ведущая канала NAVI Тоня Предко. Того же в комментариях стали требовать украинские поклонники киберспорта.

В состав международной команды входит 17-летний россиянин Илья Осипов, выступающий под ником m0NESY. Также там двое представителей Боснии и Герцеговины, датчанин и австралиец.

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А ранее Лайф писал, что сбежавший в США Милохин похвастался маникюром и волосами в цвет флага Украины. Фотографии он разместил в телеграм-канале, не оставив к ним подписи и, видимо, не зная, как ещё привлечь к себе внимание. Способ выбрал наихудший.

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Telegram / G2

Арина Родионова

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