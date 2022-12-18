Команду по CS:GO G2 потребовали снять с финала из-за фото с флагом России

Международная команда G2 в ходе мирового чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive сфотографировалась с российским болельщиком. В кадре был развёрнут флаг РФ. Теперь ребят требуют отстранить от турниров.

Пост об этом написала украинская ведущая канала NAVI Тоня Предко. Того же в комментариях стали требовать украинские поклонники киберспорта.

В состав международной команды входит 17-летний россиянин Илья Осипов, выступающий под ником m0NESY. Также там двое представителей Боснии и Герцеговины, датчанин и австралиец.