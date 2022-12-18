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17 декабря, 22:35

"Полный провал": Новые немецкие БМП Puma не выдержали лёгких учений

Spiegel: В Германии серьёзные проблемы с техническим состоянием БМП Puma

<p>БМП Puma. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Puma,_first_series.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boevaya mashina</a></p>

БМП Puma. Фото © Wikipedia / Boevaya mashina

В Германии учения выявили серьёзные проблемы с использованием новых боевых машин пехоты Puma, которые в 2023 году должны поступить в распоряжение Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel. Он ссылается на письмо командира 10-й танковой дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера руководству армии и Минобороны ФРГ.

Он рассказал, что за восемь дней учений оперативная готовность 18 этих БМП упала до нуля. Фон Бутлер назвал это полным провалом, хотя машины перемещались только на стрельбища в низинах Северной Германии и там "не подвергались чрезмерной нагрузке".

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По данным журнала, это письмо вызвало бурю негодования в Минобороны из-за возможных проблем с поставкой техники для Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.

Ранее Лайф писал, что в Бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за помощи Киеву. Уполномоченный по вопросам обороны Ева Хёгль напомнила, что не так давно немецкие власти выделили на нужды вооружённых сил дополнительные 100 миллиардов евро, но даже этого оказалось недостаточно.

Андрей Григорьев

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