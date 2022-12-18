"Полный провал": Новые немецкие БМП Puma не выдержали лёгких учений
Spiegel: В Германии серьёзные проблемы с техническим состоянием БМП Puma
БМП Puma. Фото © Wikipedia / Boevaya mashina
В Германии учения выявили серьёзные проблемы с использованием новых боевых машин пехоты Puma, которые в 2023 году должны поступить в распоряжение Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel. Он ссылается на письмо командира 10-й танковой дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера руководству армии и Минобороны ФРГ.
Он рассказал, что за восемь дней учений оперативная готовность 18 этих БМП упала до нуля. Фон Бутлер назвал это полным провалом, хотя машины перемещались только на стрельбища в низинах Северной Германии и там "не подвергались чрезмерной нагрузке".
По данным журнала, это письмо вызвало бурю негодования в Минобороны из-за возможных проблем с поставкой техники для Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.
Ранее Лайф писал, что в Бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за помощи Киеву. Уполномоченный по вопросам обороны Ева Хёгль напомнила, что не так давно немецкие власти выделили на нужды вооружённых сил дополнительные 100 миллиардов евро, но даже этого оказалось недостаточно.